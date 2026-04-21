Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
Eni Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Eni auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Raffinierung von Rohöl sei durch steigende Inputkosten aufgrund der angespannten Lage an den physischen Ölmärkten und der Inflation bei Energie- und Frachtkosten unter Druck geraten, schrieb Matthew Lofting in einer am Dienstag vorliegenden Studie zur europäischen Ölbranche. Dass die europäischen Margentrends hinter denen anderer Regionen zurückblieben, deute auf Schwierigkeiten bei der Kostenweitergabe an die Verbraucher hin. Sollten sich die Spannungen zwischen den Ölpreisprämien und der Nachfrage verschärfen, wären Unternehmen mit einer längeren vorgelagerten Ölproduktion im Verhältnis zu den Raffineriekapazitäten für die nächste Phase der Gewinnüberarbeitungen (EPS) am besten positioniert. Vor allem Eni und Shell sollten profitieren./ck/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
Eni S.p.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
28.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
22.38 €
|
Abst. Kursziel*:
25.11%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
22.36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.22%
|
Analyst Name::
Matthew Lofting
|
KGV*:
-
Analysen zu Eni S.p.A.
|11:11
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.26
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|09.04.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.04.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.26
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:11
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.26
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|09.04.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.04.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.26
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:11
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.26
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|02.04.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|Eni Buy
|UBS AG
|31.03.26
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.04.26
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.03.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.03.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.03.26
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
