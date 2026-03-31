LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Eni auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28,50 Euro belassen. Die Gewinne im Öl- und Gassektor dürften sich im Vergleich zum vergangenen Quartal erholen, schrieb Lydia Rainforth in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Der Konflikt im Nahen Osten habe für höhere Rohstoffpreise und damit einhergehend höhere Margen gesorgt. Mit ihren angepassten Schätzungen für 2026 liege sie um 30 Prozent über den Konsensprognosen./rob/bek/gl;