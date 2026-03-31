Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Eni Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Eni auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28,50 Euro belassen. Die Gewinne im Öl- und Gassektor dürften sich im Vergleich zum vergangenen Quartal erholen, schrieb Lydia Rainforth in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Der Konflikt im Nahen Osten habe für höhere Rohstoffpreise und damit einhergehend höhere Margen gesorgt. Mit ihren angepassten Schätzungen für 2026 liege sie um 30 Prozent über den Konsensprognosen./rob/bek/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
Eni S.p.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
28.50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
24.73 €
|
Abst. Kursziel*:
15.24%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
24.33 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.16%
|
Analyst Name::
Lydia Rainforth
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Eni S.p.A.
|
30.03.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.ch)
|
30.03.26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
30.03.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 gibt am Mittag nach (finanzen.ch)
|
30.03.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
27.03.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
26.03.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 fällt letztendlich zurück (finanzen.ch)
|
26.03.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 fällt am Donnerstagnachmittag zurück (finanzen.ch)
|
26.03.26
|Schwacher Handel in Europa: So steht der Euro STOXX 50 mittags (finanzen.ch)
Analysen zu Eni S.p.A.
|07:32
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|07:25
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.03.26
|Eni Buy
|UBS AG
|20.03.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:32
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|07:25
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.03.26
|Eni Buy
|UBS AG
|20.03.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:32
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|07:25
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.03.26
|Eni Buy
|UBS AG
|20.03.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.03.26
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|27.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.03.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.03.26
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.03.26
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.02.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Eni S.p.A.
|22.33
|0.08%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:55
|
Deutsche Bank AG
Diageo Buy
|08:41
|
Barclays Capital
SAFRAN Overweight
|08:41
|
Barclays Capital
Airbus Overweight
|08:41
|
Barclays Capital
MTU Aero Engines Equal Weight
|08:35
|
Barclays Capital
LEG Immobilien Equal Weight
|08:35
|
Barclays Capital
Vonovia Underweight
|08:01
|
UBS AG
SUSS MicroTec Buy