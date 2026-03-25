ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eni auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Geringere Investitionen, eine höhere Produktion und mehr Kapitalausschüttungen seien die Kernmerkmale, schrieb Joshua Stone in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit Blick auf den Kapitalmarkttag des Ölkonzerns. Eni bleibe einer der aussichtsreichsten Werte./mf/ck;