28.05.2026 11:38:34

EQS-Adhoc: Energiekontor AG: Energiekontor AG resolves to buy back shares

EQS-Ad-hoc: Energiekontor AG / Key word(s): Capital measures / Share buybacks
Energiekontor AG: Energiekontor AG resolves to buy back shares

28-May-2026 / 11:38 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Energiekontor AG resolves to buy back shares

Bremen, 28 May 2026 – The Management Board of Energiekontor AG resolved a further share buyback today. The move was also approved by the company’s Supervisory Board. The following resolutions were passed in detail:

  1. The share buyback carried out on the basis of the Management Board and Supervisory Board resolutions of 3 July 2025, which took place from 7 July 2025 to 3 April 2026, has been terminated with reference to the underlying authorisation of the Annual General Meeting of Energiekontor AG on 2 July 2025 to acquire treasury shares.
  2. On the basis of the authorisation granted by the Annual General Meeting on 2 July 2025, the company is to buy back up to 80,000 treasury shares in the period from 28 May 2026 until 27 May 2027 at the latest, whereby the buyback is limited to such a number of shares or to a maximum total purchase price of 9,000,000.00 euros. The shares will be purchased on the stock exchange.
  3. The buyback is to be carried out by Quirin Privatbank AG in accordance with the Safe Harbour provisions of Article 5 of Regulation (EU) No. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 in conjunction with the provisions of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 of 8 March 2016. The intention is that Quirin Privatbank AG will make the decisions on the timing of the acquisition of the shares independently of and uninfluenced by the company.
  4. The consideration paid per share (excluding incidental acquisition costs) may not be more than ten percent higher or lower than the average closing price for shares of the same class determined on the Frankfurt Stock Exchange during the last three trading days prior to the acquisition of the shares.
  5. The acquired shares are to be used for all legally permissible purposes.
  6. All transactions are published weekly on the company's website at https://www.energiekontor.de/en/investor-relations/share-buyback.html once they have been executed.

Contact 

Julia Pschribülla
Head of Investor & Public Relations
Phone: +49 (0)421-3304-126
Email: ir@energiekontor.com

Energiekontor AG
Mary-Somerville-Strasse 5
28359 Bremen
Germany

Phone: +49 (0)421-3304-0
Fax: +49 (0)421-3304-444
Email: info@energiekontor.de
Web: www.energiekontor.de



End of Inside Information

28-May-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Energiekontor AG
Mary-Somerville-Strasse 5
28359 Bremen
Germany
Phone: 04 21/33 04-126
Fax: 04 21/33 04-4 44
E-mail: ir@energiekontor.de
Internet: www.energiekontor.de
ISIN: DE0005313506
WKN: 531350
Indices: SDAX,
Listed: Regulated Market in Frankfurt (General Standard); Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2334904

 
End of Announcement EQS News Service

2334904  28-May-2026 CET/CEST

20.05.26 Energiekontor Kaufen DZ BANK
15.05.26 Energiekontor Buy Warburg Research
01.04.26 Energiekontor Buy Warburg Research
19.03.26 Energiekontor Kaufen DZ BANK
17.03.26 Energiekontor Buy Warburg Research
mehr Analysen
