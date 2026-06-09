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Energiekontor Aktie 1080247 / DE0005313506

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09.06.2026 08:30:03

EQS-CMS: Energiekontor AG: Release of a capital market information

Energiekontor
39.72 CHF -0.09%
Kaufen Verkaufen

EQS Post-admission Duties announcement: Energiekontor AG / Announcement pursuant to Article 5 (1b) and (3) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 (2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052
Energiekontor AG: Release of a capital market information

09.06.2026 / 08:30 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Interim report #1

In the period from 1 June 2026 to 5 June 2026, Energiekontor AG acquired a total of 1,100 shares within the framework of the share buyback programme announced on 28 May 2026 and started on 1 June 2026.

The total number of shares repurchased, the weighted average price and the aggregated volume were as follows for each day of the period mentioned:

Date Total number of shares repurchased (units) Weighted average price (Euro) Aggregate volume (Euro)  
01.06.2026 210 46.7464 9,816.75  
02.06.2026 354 46.0321 16,295.35  
03.06.2026 400 43.7258 17,490.30  
04.06.2026 48 42.5313 2,041.50  
05.06.2026 88 44.1443 3,884.70  

The total number of shares bought back under the share buyback programme since 1 June 2026 is 1,100.

The acquisition of the shares of Energiekontor AG was carried out by a credit institution commissioned by Energiekontor AG exclusively via the Frankfurt Stock Exchange (XETRA trading).

Further information on the individual transactions of the share buyback pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) and para. 3 of the Regulation (EU) No. 596/2014 in conjunction with Art. 2 para. 1, para. 2 and para. 3 of the Delegate Regulation (EU) No. 2016/1052 is available on the Internet at www.energiekontor.de/en/investor-relations/share-buyback.

Bremen, 9 June 2026

Energiekontor AG

The Management Board


09.06.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Energiekontor AG
Mary-Somerville-Strasse 5
28359 Bremen
Germany
Internet: www.energiekontor.de

 
End of News EQS News Service

2341396  09.06.2026 CET/CEST

In eigener Sache

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