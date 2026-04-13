easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
easyJet Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Easyjet von 510 auf 425 Pence gesenkt und die Aktien von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft. Die Kerosinkosten verbrennten die Gewinne, schrieb Alex Irving am Montag zu den europäischen Airlines. Damit habe der Iran-Krieg die eigentlich guten Aussichten der Branche infrage gestellt, auch wenn der Ausgang letztlich unklar sei. Irving präferiert nun Fluggesellschaften, die mit jeder Dauer des Konflikts gut zurechtkommen dürften. Er hob Ryanair auf "Outperform" und ließ IAG dort. Easyjet und Wizzair stufte Irving ab./ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Market-Perform
|
Unternehmen:
easyJet plc
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
4.25 £
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
4.38 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
3.71 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
Nachrichten zu easyJet plc
|
09:29
|easyJet Aktie News: easyJet gibt am Vormittag nach (finanzen.ch)
|
09:28
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 verbucht zum Start des Montagshandels Abschläge (finanzen.ch)
|
10.04.26
|easyJet Aktie News: Anleger schicken easyJet am Freitagnachmittag ins Plus (finanzen.ch)
|
10.04.26
|easyJet Aktie News: easyJet am Freitagmittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
09.04.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Zuschläge (finanzen.ch)
|
08.04.26
|Handel in London: FTSE 100 verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.ch)
|
08.04.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
08.04.26
|Gewinne in London: Anleger lassen FTSE 100 steigen (finanzen.ch)