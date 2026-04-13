NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Easyjet von 510 auf 425 Pence gesenkt und die Aktien von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft. Die Kerosinkosten verbrennten die Gewinne, schrieb Alex Irving am Montag zu den europäischen Airlines. Damit habe der Iran-Krieg die eigentlich guten Aussichten der Branche infrage gestellt, auch wenn der Ausgang letztlich unklar sei. Irving präferiert nun Fluggesellschaften, die mit jeder Dauer des Konflikts gut zurechtkommen dürften. Er hob Ryanair auf "Outperform" und ließ IAG dort. Easyjet und Wizzair stufte Irving ab./ag/edh;