SMI 12'741 0.7%  SPI 17'510 0.7%  Dow 46'448 0.4%  DAX 23'402 0.7%  Euro 0.9342 0.3%  EStoxx50 5'573 0.8%  Gold 4'130 -0.2%  Bitcoin 70'817 -0.7%  Dollar 0.8093 0.1%  Öl 62.2 -1.8% 
Suche...

easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84

4.89
CHF
-0.20
CHF
-3.97 %
14:00:53
BRXC
25.11.2025 12:06:42

easyJet Overweight

easyJet
4.89 CHF -3.97%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Easyjet nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 675 Pence belassen. Vor allem dank des Urlaubsgeschäfts liege das Vorsteuerergebnis der Billigfluggesellschaft im vergangenen Geschäftsjahr über der Konsensschätzung, schrieb Andrew Lobbenberg am Dienstag. Zudem klinge der Umsatzausblick beruhigend./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 07:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 07:59 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: easyJet plc Overweight
Unternehmen:
easyJet plc 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
6.75 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
5.34 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
4.69 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

