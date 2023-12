NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Easyjet auf "Neutral" mit einem Kursziel von 500 Pence belassen. Daten für den November deuteten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf kaum noch Wachstum der Ticketpreise beim Billigflieger Easyjet hin, aber auf ein immer noch ein gutes Wachstum bei den Konkurrenten Ryanair und Wizz Air, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Für 2024 sei er angesichts möglicher Kapazitätsausweitungen vorsichtiger als bisher und bevorzuge wegen ihrer Kapazitäts-Einschränkungen die Billigflieger gegenüber den klassischen Fluggesellschaften./gl/mis;