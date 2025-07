NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Easyjet von 575 auf 560 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen des Billigfliegers seien unspektakulär ausgefallen, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Spektrum der Fluggesellschaften seien IAG und Ryanair interessanter./rob/mf/gl;