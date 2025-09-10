Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’281 -0.3%  SPI 17’025 -0.2%  Dow 45’711 0.4%  DAX 23’718 -0.4%  Euro 0.9331 -0.1%  EStoxx50 5’369 0.1%  Gold 3’644 0.5%  Bitcoin 88’808 -0.2%  Dollar 0.7968 -0.1%  Öl 67.1 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Baloise-Aktie: Deutliches Gewinnplus im ersten Halbjahr
Apple-Aktie im Minus: Neues iPhone Air überzeugt nicht
NVIDIA-Aktie im Fokus: Zwischen 5-Billionen-Dollar-Vision und möglicher Kursblase
Kühne+Nagel-Aktie: Partnerschaft mit Lego in Vietnam erweitert
Galenica-Aktie: Übernahme von Labor Team abgeschlossen
Suche...
Plus500 Depot

Repower Aktie 32009699 / CH0320096990

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Optimismus 10.09.2025 07:54:03

Repower-Aktie: Gewinnrückgang im ersten Halbjahr

Repower-Aktie: Gewinnrückgang im ersten Halbjahr

Repower hat im ersten Halbjahr 2025 einen Gewinnrückgang verbucht.

Repower
155.50 CHF -2.51%
Kaufen Verkaufen
Das Unternehmen selbst bezeichnet das Ergebnis aber als erfreulich und überdurchschnittlich, denn die beiden Vorjahre waren stark von den rekordhohen Preisen an den Energiemärkten geprägt.

So lag das operative Ergebnis (EBIT) mit 65 Millionen Franken um ein Drittel unter dem Vorjahreswert, wie Repower am Mittwoch mitteilte. Unter dem Strich blieb mit 47 Millionen ein um 40 Prozent tieferer Gewinn. Massgeblich zum Ergebnis beigetragen habe das internationale Energiehandelsgeschäft.

Die Gesamtleistung ging von Januar bis Juni auf 1,1 Milliarden Franken zurück von 1,2 Milliarden im Vorjahr. Die Stromproduktion sei aufgrund der geringen Niederschläge unter dem langjährigen Mittel ausgefallen. So fiel im Winter wenig Schnee, entsprechend schwach ausgeprägt sei die Schneeschmelze gewesen. Auch im Frühling und Frühsommer hätten die Niederschläge regional unter dem Durchschnitt gelegen.

Derweil habe das internationale Handelsgeschäft erneut den grössten Ergebnisbeitrag geliefert. Trotz anspruchsvoller Marktbedingungen liege es zwar unter dem Vorjahr, aber deutlich über dem langjährigen Durchschnitt.

Repower investiere weiter stark in den Ausbau erneuerbarer Energien, heisst es weiter. So flossen im ersten Halbjahr 11 Millionen Franken in Produktionsanlagen und weitere 17 Millionen in das Verteilnetz.

Für das zweite Halbjahr rechnet Repower ebenfalls mit "einem guten Ergebnis", auch wenn das Ergebnis des ersten Semesters erfahrungsgemäss stärker ausfalle als das zweite.

dm/rw

Brusio (awp)

Weitere Links:

Repower-Aktie fester: Unterwerk in Laax GR wird erneuert
Repower-Aktie: Konzession für Kraftwerksprojekt Chlus im Prättigau erhalten
Repower-Aktie: Repower erzielt 2024 geringeren Gewinn als im Vorjahr

Bildquelle: Keystone,Repower

Nachrichten zu Repower AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Repower AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV

Bitcoin 2025: Steigt der Kurs noch auf 140.000 USD? Prognose & Einblicke mit Bernhard Wenger

Moderator David Kunz spricht mit Bernhard Wenger über die Zukunft von Bitcoin und Kryptowährungen. Im Gespräch geht es um Kursprognosen, die wichtigsten Einflussfaktoren auf den Kryptomarkt sowie spannende Anlageprodukte wie Indizes, Baskets und tokenisierte Assets.

Themen im Video:
🔹 Bitcoin – Kursprognose bis Jahresende: 140.000 USD möglich?
🔹 Was treiben Zinsen, Inflation & Geopolitik mit dem Kryptomarkt?
🔹 Auswirkungen der Bitcoin-ETFs in den USA
🔹 Institutionelle Investoren: Kommt jetzt der grosse Einstieg?
🔹 Welche Altcoins haben Potenzial? (Ethereum, Solana, Sui & mehr)
🔹 Baskets & Indizes: Diversifikation für Krypto-Investoren
🔹 Kombinationen wie Bitcoin & Gold im Portfolio
🔹 Tokenisierung: Die nächste grosse Welle in der Finanzwelt
🔹 Langfristige Prognosen: Was bedeutet ein einziger Bitcoin in 2030?

Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV

Inside Trading & Investment

06:04 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Oszillation um den GD100
09.09.25 Logo WHS Volkswagen investiert in KI & E-Mobilität – ist die Aktie jetzt ein Geheimtipp?
09.09.25 Partners Group hebt Prognose an – Optimismus gerechtfertigt?
09.09.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Swiss Life, Swisscom, UBS
09.09.25 Schwergewichte belasten
09.09.25 Marktüberblick: Deutsche Telekom unter Druck
09.09.25 Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV
04.09.25 Julius Bär: 10.75% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) on AXA SA, Commerzbank AG, UniCredit SpA
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’774.59 19.82 UUOSMU
Short 13’071.04 13.50 BP9SUU
Short 13’545.83 8.78 U2TBSU
SMI-Kurs: 12’281.09 09.09.2025 17:30:17
Long 11’750.44 18.91 SQBBAU
Long 11’494.69 13.65 B74SQU
Long 11’024.59 8.97 BQFSFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

Repower AG 155.50 -2.51% Repower AG

Meistgelesene Nachrichten

BioNTech-Aktie im Fokus: Anleger schwanken zwischen Chancen und Risiken
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag auf rotem Terrain
Idorsia-Aktie auf grünem Terrain: Idorsia meldet positive Vergleichsdaten zur Schlafmittel-Kategorie Dora
RENK Aktie News: RENK am Dienstagvormittag Verlust reich
Novo Nordisk-Aktie im Fokus: Warum Analysten trotz Erholung skeptisch bleiben
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall fällt am Vormittag
Nach Kursexplosion: Deshalb bleibt eine Analystin bei ihrem Kaufrating für die Palantir-Aktie
ASML-Aktie etwas höher: ASML bestätigt Milliarden-Beteiligung an KI-Startup Mistral
RENK Aktie News: RENK büsst am Dienstagmittag ein

Top-Rankings

KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 36: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}