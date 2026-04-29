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DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007

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29.04.2026 08:21:10

DWS Group GmbHCo Neutral

DWS Group
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für DWS mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Neutral" belassen. Das erste Quartal habe die Erwartungen klar getoppt, schrieb Oliver Carruthers am Mittwoch nach dem Bericht. Er verwies auf ein verbessertes Abschneiden bei den leistungsbezogenen Vergütungen und Kosten./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 07:04 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Neutral
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
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10.82%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
56.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Oliver Carruthers 		KGV*:
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10.04.26 DWS Group Equal Weight Barclays Capital
09.04.26 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
19.02.26 DWS Group Buy UBS AG
30.01.26 DWS Group Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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