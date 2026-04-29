DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
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29.04.2026 08:21:10
DWS Group GmbHCo Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für DWS mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Neutral" belassen. Das erste Quartal habe die Erwartungen klar getoppt, schrieb Oliver Carruthers am Mittwoch nach dem Bericht. Er verwies auf ein verbessertes Abschneiden bei den leistungsbezogenen Vergütungen und Kosten./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 07:04 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Neutral
|
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
64.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
57.75 €
|
Abst. Kursziel*:
10.82%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
56.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.68%
|
Analyst Name::
Oliver Carruthers
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
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|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.04.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|09.04.26
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|19.02.26
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|30.01.26
|DWS Group Neutral
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|09.04.26
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|RBC Capital Markets
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|DWS Group Outperform
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|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.04.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|30.01.26
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
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|29.01.26
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