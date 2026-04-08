DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
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08.04.2026
SWX
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09.04.2026 07:10:12
DWS Group GmbHCo Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für DWS von 68 auf 62 Euro gesenkt, jedoch die Einstufung auf "Outperform" belassen. Mandeep Jagpal senkte in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht der Fondsgesellschaft seine Schätzungen für den bereinigten Vorsteuergewinn bis 2028 aufgrund eines niedrigeren verwalteten Vermögens als gedacht./rob/ajx/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 17:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Outperform
|
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
62.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
57.75 €
|
Abst. Kursziel*:
7.36%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
56.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.15%
|
Analyst Name::
Mandeep Jagpal
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
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08.04.26
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08.04.26
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25.03.26
|MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Verlust hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
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18.03.26
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Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
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|DWS Group Buy
|UBS AG
|30.01.26
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|RBC Capital Markets
|29.01.26
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|DWS Group Outperform
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|29.01.26
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|28.01.26
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|30.01.26
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|DWS Group Equal Weight
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|29.01.26
|DWS Group Neutral
|UBS AG
|29.01.26
|DWS Group Hold
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|28.01.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
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