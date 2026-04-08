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DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007

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08.04.2026
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09.04.2026 07:10:12

DWS Group GmbHCo Outperform

DWS Group
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für DWS von 68 auf 62 Euro gesenkt, jedoch die Einstufung auf "Outperform" belassen. Mandeep Jagpal senkte in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht der Fondsgesellschaft seine Schätzungen für den bereinigten Vorsteuergewinn bis 2028 aufgrund eines niedrigeren verwalteten Vermögens als gedacht./rob/ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 17:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Outperform
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
62.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
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Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
56.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Mandeep Jagpal 		KGV*:
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19.02.26 DWS Group Buy UBS AG
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29.01.26 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
29.01.26 DWS Group Equal Weight Barclays Capital
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