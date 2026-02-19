Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Prognosen 19.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Lufthansa stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Das sind die Prognosen der Analysten für die kommende Lufthansa-Bilanz.

Lufthansa
8.43 CHF 0.45%
Kaufen Verkaufen

Lufthansa wird voraussichtlich am 06.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,321 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,460 EUR je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 9,83 Milliarden EUR – ein Plus von 4,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lufthansa 9,44 Milliarden EUR erwirtschaften konnte.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 16 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,15 EUR im Vergleich zu 1,15 EUR im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 39,78 Milliarden EUR, gegenüber 37,58 Milliarden EUR im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch