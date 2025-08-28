Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
DocMorris Aktie

Historisch Analysen
28.08.2025

DocMorris Buy

DocMorris
7.01 CHF -3.77%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für DocMorris von 15 auf 12 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach der langen Underperformance der Aktien mittelgroßer europäischer Unternehmen loten die Experten in ihrer am Donnerstag vorliegenden Analyse hier die Chancen aus. Das deutsche Staatsinvestitionspaket und ein möglicher Waffenstillstand in der Ukraine bildeten eine gute Grundlage für eine Neubewertung in Wachstumsbranchen und bei zyklischen Unternehmen. Für die Online-Apotheke DocMorris schraubten sie aber ihre Cashflow-Erwartungen etwas zurück./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 13:52 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

DocMorris AG (ex Zur Rose) Buy
