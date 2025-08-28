NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für DocMorris von 15 auf 12 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach der langen Underperformance der Aktien mittelgroßer europäischer Unternehmen loten die Experten in ihrer am Donnerstag vorliegenden Analyse hier die Chancen aus. Das deutsche Staatsinvestitionspaket und ein möglicher Waffenstillstand in der Ukraine bildeten eine gute Grundlage für eine Neubewertung in Wachstumsbranchen und bei zyklischen Unternehmen. Für die Online-Apotheke DocMorris schraubten sie aber ihre Cashflow-Erwartungen etwas zurück./ag/mis;