Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’688 1.4%  SPI 17’685 1.2%  Dow 46’427 0.7%  DAX 22’935 1.3%  Euro 0.9157 0.0%  EStoxx50 5’636 1.0%  Gold 4’552 1.8%  Bitcoin 56’383 1.4%  Dollar 0.7912 0.4%  Öl 100.3 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Rheinmetall345850Roche1203204Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Sika41879292Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Anleger steigen wieder ein: DroneShield-Aktie erholt sich kräftig nach Analystenschock
Barclays Capital gibt Heidelberg Materials-Aktie Overweight
BioNTech-Aktie im Fokus: Entscheidender Termin als Bewährungsprobe nach Gründer-Abgang
Deutsche Telekom-Aktie reagiert unaufgeregt auf Machtwechsel im Zukunftsressort - Konzern unter Zugzwang
Munich Re-Aktie fester: Versicherungsgesellschaft sieht Cybercrime auf dem Vormarsch
Suche...
eToro entdecken

Diageo Aktie 837159 / GB0002374006

14.35
CHF
-0.14
CHF
-0.96 %
15:27:11
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.03.2026 13:45:44

Diageo Neutral

Diageo
14.34 CHF -1.06%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo nach einer endgültigen Vereinbarung der indischen Tochter United Spirits (USL) über den Verkauf des Cricket-Teams RCS auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1800 Pence belassen. Der Preis in Höhe von 1,8 Milliarden US-Dollar entspreche weitgehend den Markterwartungen, schrieb Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sollte sich USL entschließen, den Erlös auszuschütten, rechnet sie für den Mutterkonzern mit einem Nettoerlös von etwa 780 Millionen Dollar, wodurch die Verschuldung von Diageo leicht sinken dürfte./ck/rob/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 08:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 08:49 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Diageo plc Neutral
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
18.00 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
13.76 £ 		Abst. Kursziel*:
30.81%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
13.65 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
31.82%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse