SGS-Aktie sinkt dennoch: Profitabilität gesteigert - Erwartungen übertroffen

Der Warenprüf- und Zertifikationskonzern SGS wächst trotz geopolitischer Krisen und einem gedämpften Welthandel weiter. Nebst zahlreichen kleineren Firmenzukäufen verleihen die Nachfrage nach Sicherheitslösungen im digitalen Raum und das Geschäft zum Thema Nachhaltigkeit der global breit aufgestellten Gruppe Schub.

In der ersten Jahreshälfte 2026 steigerte SGS den Umsatz um 7,6 Prozent auf 3,68 Milliarden Franken, wie der Konzern am Freitag mitteilte. Dabei bremsten Wechselkurseffekte das Wachstum erneut, dies wurde aber von den weiteren Firmenzukäufen mehr als ausgeglichen.

Organisch, also um Währungs- und Akquisitionseffekte bereinigt, legte der Umsatz mit 5,6 Prozent stärker als von Analysten erwartet zu. Dabei sei es gelungen, das Wachstum im zweiten Quartal (+5,9%) im Vergleich zum Startquartal (+5,3%) zu beschleunigen, wie SGS-Chefin Géraldine Picaud laut der Mitteilung erklärte.

Bis dato hat SGS in diesem Jahr 14 kleinere, das bestehende Geschäft ergänzende Zukäufe getätigt. Die würden dereinst rund 100 Millionen Franken zum Jahresumsatz beitragen, hiess es. Zu der im letzten Jahr getätigten Grossübernahme ATS seien derweil bereits erste Synergien realisiert worden.

Grosse Nachfrage nach Cybersicherheit

Stark zugelegt hat SGS im Halbjahr in den strategisch wichtigen Geschäftsfelder "Digital Trust" und "Nachhaltigkeit" mit Wachstumsraten von unbereinigt 38 und 18 Prozent. Angebote rund um die Daten- und Cybersicherheit oder zum Schutz von KI-Infrastrukturen würden gut nachgefragt. Gleiches gelte für jene auf der Nachhaltigkeitsplattform Impact Now, hiess es.

Nach Regionen betrachtet war mit einem organischen Plus von knapp 10 Prozent das grösste Tätigkeitsgebiet Asien-Pazifik der Wachstumsmotor der Gruppe. SGS legte überdies in Lateinamerika (+9,0%) und Nordamerika (+6,1%) gut zu, während die Umsätze in Europa um 2,3 Prozent stiegen.

In der Region Osteuropa, Mittlerer Osten und Africa verzeichnete SGS dagegen, vom Nahost-Konflikt belastet, einen Umsatzrückgang von 2,8 Prozent. Vor allem das Industrie- und das Rohstoffgeschäft wurden in der Konfliktregion gebremst.

Auf Zielkurs

Das Wachstum von SGS war profitabel: Der bereinigte operative Gewinn rückte um 9,0 Prozent auf 555 Millionen Franken vor und die dazugehörige Marge stieg um 0,2 Prozentpunkte auf 15,1 Prozent. Der Reingewinn fiel dagegen von höher als erwarteten Restrukturierungs- und sonstigen Kosten belastet um 1,6 Prozent auf 309 Millionen Franken.

Die Gruppe sieht sich auf Kurs, um die gesetzten Ziele zu erreichen. Sowohl für 2026 als auch in der 2027-Strategie wird ein organisches Wachstum von 5 bis 7 Prozent angestrebt, das von einem ähnlich hohen Wachstum aus Zukäufen begleitet ergänzt werden soll. Zugleich soll die bereinigte Betriebsgewinnmarge 2026 über die Marke von 16 Prozent und 2027 auf 16,2 Prozent geführt werden.

Neue Mittelfristziele und strategische Pläne dürfte SGS dann im November anlässlich eines Investorentags präsentieren.

SGS-Aktien nach Halbjahreszahlen unter Druck

Die SGS-Aktien sind am Freitag nach Vorlage der Halbjahreszahlen tiefer in den Handel gestartet. Analysten bewerten zwar den Zahlenausweis grundsätzlich positiv. Der Warenprüfkonzern ist schneller als erwartet gewachsen und hat mit Blick auf die Profitabilität die Vorgaben erfüllt. Nach dem guten Lauf der vergangenen Wochen führen Händler den Rücksetzer auf Gewinnmitnahmen und anhaltende Zollsorgen zurück.

An der SIX geht es für die SGS-Aktie zeitweise 2,48 Prozent auf 93,56 Franken nach unten, nachdem es an der Börse seit Anfang April kontinuierlich nach oben gegangen war. Damals waren die Titel unter dem Eindruck des Krieges zwischen dem Iran und den USA unter die Schwelle von 83 Franken gefallen.

Einige Investoren dürften bei SGS nach dem Aufschwung Gewinne ins Trockene bringen, wohl auch weil sich die Lage im Nahen Osten wieder zuspitzt und US-Präsident Donald Trump die nächste Zollrunde eingeläutet hat. Bislang hätten sich der TIC-Sektor (Testing, Inspection, Certification) und sein Branchenprimus SGS vor dem Hintergrund der Krise am Golf von Hormus und der Wachstumsverlangsamung im Welthandel dynamisch entwickelt, heisst es bei der ZKB.

Zum Zahlenausweis von SGS schlagen Analysten derweil durchwegs positive Töne an. Die Gruppe lege eine starke Wachstumsdynamik bei guter Profitabilität an den Tag, so die ZKB-Analysten weiter. Und im Bernstein-Kommentar wird das Zahlenset als solide bewertet, wobei die Gruppe im zweiten Quartal vor allem im Geschäft mit Konsumgütern, Gesundheit und Rohstoffen das Wachstum beschleunigt habe. Auch die Margen seien, mit Ausnahme in der Industrie, gestiegen.

Trotz der angespannten geopolitischen Lage und des dadurch belasteten Industriegeschäfts habe SGS gutes Wachstum erzielt, heisst es bei JPMorgan. Positiv hätten die Bereiche "Health & Nutrition" sowie "Natural Resources" überrascht, wobei Letzterer trotz Störungen im Nahen Osten.

Etwas höher als erwartet sind laut den JPMorgan-Experten die im Halbjahr von SGS verbuchten Restrukturierungskosten und sonstige Aufwendungen ausgefallen. Da wollen die Analysten wissen, was für die zweite Jahreshälfte vom Management erwartet wird.

SGS setze die 2027-Strategie weiter konsequent und erfolgreich um, wobei die Gruppe die gesetzten Ziele trotz erheblicher Gegenwinde voraussichtlich übertreffen werde, so die Bank Vontobel. Die Analysten erwarten, dass die Gruppe am Investorentag im November bei der Vorlage neuer Ziele auch weitere Argumente für den Kauf der Aktie liefern werde.

mk/jl

Baar (awp)