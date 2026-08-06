DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
06.08.2026 16:36:52
EQS-DD: DEUTZ AG: Dr. Simone Voggenreiter, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
06.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DEUTZ AG
|Ottostrasse 1
|51149 Köln (Porz-Eil)
|Deutschland
|Internet:
|www.deutz.com
|LEI Code:
|5299005DETTV58V2PP63
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
106346 06.08.2026 CET/CEST
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu DEUTZ AG
|
17:58
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX zum Ende des Freitagshandels im Aufwind (finanzen.ch)
|
16:49
|EQS-DD: DEUTZ AG: Dr. Sebastian C. Schulte, buy (EQS Group)
|
16:49
|EQS-DD: DEUTZ AG: Dr. Sebastian C. Schulte, Kauf (EQS Group)
|
16:29
|DEUTZ Aktie News: DEUTZ zeigt sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
15:58
|Gewinne in Frankfurt: Pluszeichen im MDAX (finanzen.ch)
|
14:03
|EQS-DD: DEUTZ AG: Katharina Krüger, Kauf (EQS Group)
|
14:03
|EQS-DD: DEUTZ AG: Katharina Krüger, buy (EQS Group)
|
12:29
|DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)