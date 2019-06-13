Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
13.06.2019 
Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055

142.35
CHF
10.35
CHF
7.84 %
13.06.2019
SWX
27.10.2025 20:48:00

Deutsche Börse Sector Perform

Deutsche Börse
210.56 CHF -0.34%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Aktie der Deutschen Börse nach vorgelegten Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Die um ein Prozent besser als erwartet ausgefallenen Umsätze seien auf höhere Treasury-Resultate in den Bereichen Handel & Clearing sowie Wertpapierdienstleistungen zurückzuführen, schrieb Ben Bathurst in einer am Montag vorliegenden Studie. Geringer als erwartet ausgefallene Betriebskosten hätten zudem zu einem Übertreffen der Ebitda-Erwartungen beigetragen. Wie erwartet, seien vor dem Kapitalmarkttag am 10. Dezember, bei dem die Deutsche Börse die Weiterentwicklung ihrer Strategie über 2026 hinaus vorstellen wolle, keine weiteren Prognosen veröffentlicht worden./rob/ck/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 15:00 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 15:00 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

