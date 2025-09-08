Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008

28.06
CHF
0.10
CHF
0.37 %
08.09.2025
BRXC
09.09.2025

Deutsche Bank Overweight

Deutsche Bank
28.06 CHF 0.37%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktien der Deutschen Bank von 30 auf 34,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zudem drückte der Analyst Kian Abouhossein den Papieren im Rahmen seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung von Europas Banken den Stempel "Positiv Catalyst Watch", der kurzfristig besonders hohen Optimismus für die Kursentwicklung signalisiert. Der Experte geht davon aus, dass sich die Deutsche Bank am "Investor Deep Dive" am 17. November mit mindestens 12 Prozent mittelfristig ein höheres Ziel für die Rentabilität (RoTE) setzen wird als zuletzt. Insgesamt setzt der Experte wieder stärker auf Europas Banken als auf US-Geldinstitute. Die Deutsche Bank ist dabei ein Favorit./ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 20:10 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 00:20 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Overweight
Unternehmen:
Deutsche Bank AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
34.20 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
29.92 € 		Abst. Kursziel*:
14.29%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
30.35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.69%
Analyst Name::
Kian Abouhossein 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

