Deutsche Bank Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktien der Deutschen Bank von 30 auf 34,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zudem drückte der Analyst Kian Abouhossein den Papieren im Rahmen seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung von Europas Banken den Stempel "Positiv Catalyst Watch", der kurzfristig besonders hohen Optimismus für die Kursentwicklung signalisiert. Der Experte geht davon aus, dass sich die Deutsche Bank am "Investor Deep Dive" am 17. November mit mindestens 12 Prozent mittelfristig ein höheres Ziel für die Rentabilität (RoTE) setzen wird als zuletzt. Insgesamt setzt der Experte wieder stärker auf Europas Banken als auf US-Geldinstitute. Die Deutsche Bank ist dabei ein Favorit./ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 00:20 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
34.20 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
29.92 €
|
Abst. Kursziel*:
14.29%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
30.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.69%
|
Analyst Name::
Kian Abouhossein
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
Analysen zu Deutsche Bank AG
|06:31
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.25
|Deutsche Bank Overweight
|Morgan Stanley
|27.08.25
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|06:31
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.25
|Deutsche Bank Overweight
|Morgan Stanley
|27.08.25
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Bank AG
|28.06
|0.37%
