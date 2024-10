NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Deutsche Bank von 18,25 auf 20,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Anke Reingen traut den Papieren in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar eine weitere Outperformance zu. Mit der Vergangenheit habe man Schluss gemacht und könne die Kapitalrendite (RoTE) immer noch weiter verbessern./ag/gl;