Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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Deutsche Bank Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Das Finanzinstitut habe die Erwartungen auf ganzer Linie übertroffen, schrieb Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vor allem die Investmentbanking-Sparte, aber auch die anderen Geschäftsbereiche hätten positiv überrascht. Die Kosten seien derweil wie prognostiziert ausgefallen./rob/la/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Outperform
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
35.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
32.13 €
|
Abst. Kursziel*:
8.95%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
31.98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.44%
|
Analyst Name::
Anke Reingen
|
KGV*:
-
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