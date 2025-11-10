Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Bank von 32 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Finanzinstitut steuere mit Schwung auf die alljährliche Veranstaltung "Investor Deep Dive" zu, auf der der neue Strategieplan für die nächsten drei Jahre vorgestellt werde, schrieb Mate Nemes am Freitagnachmittag. Es blieben jedoch Risiken mit Blick auf das Gewerbeimmobilien-Portfolio, die Umstrukturierung des Privatkundengeschäfts und den Produktmix./rob/la/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 15:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

