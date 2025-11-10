ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Bank von 32 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Finanzinstitut steuere mit Schwung auf die alljährliche Veranstaltung "Investor Deep Dive" zu, auf der der neue Strategieplan für die nächsten drei Jahre vorgestellt werde, schrieb Mate Nemes am Freitagnachmittag. Es blieben jedoch Risiken mit Blick auf das Gewerbeimmobilien-Portfolio, die Umstrukturierung des Privatkundengeschäfts und den Produktmix./rob/la/ag;