Deutsche Bank Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Bank von 32 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Finanzinstitut steuere mit Schwung auf die alljährliche Veranstaltung "Investor Deep Dive" zu, auf der der neue Strategieplan für die nächsten drei Jahre vorgestellt werde, schrieb Mate Nemes am Freitagnachmittag. Es blieben jedoch Risiken mit Blick auf das Gewerbeimmobilien-Portfolio, die Umstrukturierung des Privatkundengeschäfts und den Produktmix./rob/la/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Buy
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
35.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
32.10 €
|
Abst. Kursziel*:
9.05%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
32.07 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.15%
|
Analyst Name::
Mate Nemes
|
KGV*:
-
