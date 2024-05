NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Delivery Hero nach einer Investorenveranstaltung mit dem Management des Essenslieferdienstes auf "Overweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Eine Verbesserung der Profitabilität und die Generierung von Barmitteln schlügen nun wie vorhergesagt durch, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf einen möglichen Markteintritt des chinesischen Lieferdienstes Meituan in Saudi-Arabien habe das Management betont, dass es in dort sowieso schon Wettbewerb gebe./ajx/tih;