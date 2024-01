NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero von 42 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie des Essenslieferanten habe in den vergangenen sechs Monaten im Vergleich zum europäischen Internetsektor deutlich schwächer abgeschnitten, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Investoren hätten vergeblich darauf gehofft, dass die jüngst erreichte operative Profitabilität, gepaart mit sinkenden Zinsen, eine Erholung der Aktie auslösen würde. Doch die Herausforderungen hätten weiter Bestand und die Bilanz bleibe im Fokus, wobei Prosus womöglich ein Gesellschafterdarlehen zur Verfügung stellen könnte./ck/tih;