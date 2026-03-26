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Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43

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27.03.2026 08:43:22

Delivery Hero Overweight

Delivery Hero
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Delivery Hero von 36,90 auf 35,10 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Der Moment der Wahrheit stehe bei dem Essenslieferdienst noch bevor, schrieb Andrew Ross am Donnerstagabend. In den kommenden Monaten würden durch die Hauptversammlung, die strategischen Überlegungen und die Entscheidung über die Zukunft der Prosus-Anteile bedeutende Impulse erwartet. Im Geschäftsbericht und im Ausblick für 2026 habe es keine gravierenden negativen Aspekte gegeben./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 23:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
35.10 €
Rating jetzt:
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15.34 € 		Abst. Kursziel*:
128.89%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
15.53 € 		Abst. Kursziel aktuell:
126.01%
Analyst Name::
Andrew Ross 		KGV*:
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