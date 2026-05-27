Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43
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Delivery Hero Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Overweight" belassen. Das Betreiben von Essenslieferdiensten sei zunehmend ein technologisches Rennen, und vergleichbare Produkte, Daten und Umsetzungslösungen seien tief hängende Früchte für die Synergie-Ernte, schrieb Marcus Diebel am Donnerstag anlässlich der Aufstockung der direkten Beteiligung von Uber auf fast ein Viertel an Delivery Hero. Die regulatorische Prüfung einer Übernahme dürfte sich allerdings lange hinziehen, das Timing sei kaum kalkulierbar./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
28.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
38.12 €
|
Abst. Kursziel*:
-26.55%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
38.44 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-27.16%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Delivery Hero
|
12:26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX am Donnerstagmittag in Grün (finanzen.ch)
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09:28
|Börse Frankfurt: MDAX schwächelt zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.ch)
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27.05.26
|NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 25.199 Pkt - Delivery Hero mit Aufschlägen (Dow Jones)
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27.05.26
|Uber erhöht Stimmrechtsanteil an Delivery Hero deutlich (AWP)
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27.05.26
|Uber adds to its Delivery Hero stake at €12bn valuation (Financial Times)
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27.05.26
|Uber adds to its Delivery Hero stake at €12bn valuation (Financial Times)
|
27.05.26
|Uber bid for Delivery Hero would be an odd route to superapp status (Financial Times)
|
27.05.26
|Uber erhöht Stimmrechtsanteil an Delivery Hero deutlich (AWP)
Analysen zu Delivery Hero
|12:31
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.05.26
|Delivery Hero Buy
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|26.05.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.05.26
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|25.05.26
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|12:31
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.05.26
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|UBS AG
|26.05.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.05.26
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|25.05.26
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|12:31
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.05.26
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|26.05.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.05.26
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|25.05.26
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|09.04.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|27.03.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|02.03.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|05.02.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
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