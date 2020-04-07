NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero von 29 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Marcus Diebel hält den Verkauf der Prosus-Beteiligung an dem Lieferdienst an einen strategischen Käufer für das wahrscheinlichste Szenario, wie er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb. Ein Verkauf über den Markt durch die Beteiligungsgesellschaft oder der Erwerb der Beteiligung durch Delivery Hero selbst seien dagegen eher unwahrscheinlich./mf/tav;