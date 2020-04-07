Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43
Delivery Hero Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero von 29 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Marcus Diebel hält den Verkauf der Prosus-Beteiligung an dem Lieferdienst an einen strategischen Käufer für das wahrscheinlichste Szenario, wie er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb. Ein Verkauf über den Markt durch die Beteiligungsgesellschaft oder der Erwerb der Beteiligung durch Delivery Hero selbst seien dagegen eher unwahrscheinlich./mf/tav;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Delivery Hero
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
34.00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
26.29 €
Abst. Kursziel*:
29.33%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
26.51 €
Abst. Kursziel aktuell:
28.25%
Analyst Name::
Marcus Diebel
KGV*:
-
Analysen zu Delivery Hero
|16.09.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.25
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|11.09.25
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|09.09.25
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|05.09.25
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
