NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Outperform" belassen. Die Veranstaltung habe nicht nur den Wert der Aktien von Essenslieferanten untermauert, sondern auch aufgezeigt, wie sie ihn ausschöpfen können, schrieb Analyst William Woods am Dienstag anlässlich des Kapitalmarkttags von Talabat. In Talabat ist das Geschäft von Delivery Hero im Nahen Osten und Nordafrika gebündelt, das im vierte Quartal in Dubai an die Börse kommen soll./ag/gl;