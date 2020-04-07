NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Delivery Hero von 56 auf 41 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der gestiegene Bruttowarenwert des Essenslieferdienstes im vergangenen Quartal habe die Erwartungen erfüllt, und es gebe weitere ermutigende Signale, schrieb Annick Maas in ihrem am Freitag vorliegenden Rückblick auf die Zahlen. Das gesenkte Kursziel gehe lediglich auf die Bewertung der in Dubai gelisteten Tochter Talabat zurück./rob/gl/tih;