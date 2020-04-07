Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Delivery Hero Aktie

69.16
CHF
22.02
CHF
46.71 %
07.04.2020
SWX
Delivery Hero Outperform

Delivery Hero
20.97 CHF 0.22%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Delivery Hero von 56 auf 41 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der gestiegene Bruttowarenwert des Essenslieferdienstes im vergangenen Quartal habe die Erwartungen erfüllt, und es gebe weitere ermutigende Signale, schrieb Annick Maas in ihrem am Freitag vorliegenden Rückblick auf die Zahlen. Das gesenkte Kursziel gehe lediglich auf die Bewertung der in Dubai gelisteten Tochter Talabat zurück./rob/gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2025 / 15:24 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2025 / 15:31 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

