Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43
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16.07.2026 10:00:30
Delivery Hero Hold
Delivery Hero
35.78 CHF 1.21%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Delivery Hero von 20 auf 40 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Dies schrieb Nizla Naizer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie angesichts der Übernahmespekulationen. Am Donnerstag legte Uber dann eine Offerte für den Lieferdienst-Konzern in Höhe von 41,50 Euro je Aktie vor./mis/rob/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Hold
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
40.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
38.20 €
|
Abst. Kursziel*:
4.71%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
38.36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.28%
|
Analyst Name::
Nizla Naizer
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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