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Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43

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23.06.2026
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24.06.2026 07:23:53

Delivery Hero Buy

Delivery Hero
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Nach eigenen Daten der UBS sei der Marktanteil der Tochter Baemin in Südkorea im Mai gegenüber dem Vormonat leicht gesunken, wogegen der von Konkurrent Coupang ein wenig gestiegen sei, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer Einschätzung vom Dienstagnachmittag. Berichte über mögliche Kaufinteressenten für Baemin zeigten, dass der Essenslieferdienst weiterhin etliche Optionen zur vom Management angestrebten Wertsteigerung für die Aktionäre habe./rob/gl/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 16:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
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Delivery Hero 		Analyst:
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Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
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