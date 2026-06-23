Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Delivery Hero Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Nach eigenen Daten der UBS sei der Marktanteil der Tochter Baemin in Südkorea im Mai gegenüber dem Vormonat leicht gesunken, wogegen der von Konkurrent Coupang ein wenig gestiegen sei, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer Einschätzung vom Dienstagnachmittag. Berichte über mögliche Kaufinteressenten für Baemin zeigten, dass der Essenslieferdienst weiterhin etliche Optionen zur vom Management angestrebten Wertsteigerung für die Aktionäre habe./rob/gl/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
45.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
35.52 €
|
Abst. Kursziel*:
26.69%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
35.49 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.80%
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Delivery Hero
|
23.06.26
|XETRA-Handel MDAX beendet den Dienstagshandel im Minus (finanzen.ch)
|
23.06.26
|EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
23.06.26
|EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
23.06.26
|MDAX aktuell: MDAX fällt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
23.06.26
|EQS-News: Delivery Hero SE concludes 2026 Annual General Meeting; all proposed resolutions approved (EQS Group)
|
23.06.26
|EQS-News: Delivery Hero SE beendet ordentliche Hauptversammlung 2026; alle Beschlussvorschläge angenommen (EQS Group)
|
23.06.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX liegt am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
23.06.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.ch)