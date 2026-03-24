Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43
14.45CHF
-0.29CHF
-1.97 %
13:15:32
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
24.03.2026 11:07:54
Delivery Hero Buy
Delivery Hero
15.23 CHF -0.75%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Der Verkauf des Geschäfts in Taiwan sei ein "durchaus positiver erster Schritt", schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Dienstag vorliegenden Bewertung. Er geht davon aus, dass der Essenslieferant unter Druck der Investoren steht, Wert aus seinem Portfolio zu schöpfen./rob/ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 08:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
32.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
16.03 €
|
Abst. Kursziel*:
99.56%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
16.01 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
99.94%
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Delivery Hero
|
12:26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX verbucht mittags Verluste (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Frankfurt: MDAX zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
23.03.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Ende des Montagshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
|
23.03.26
|Übernahme rückt Aktie in Fokus: Delivery Hero verkauft foodpanda in Taiwan an Grab Holdings (finanzen.ch)
|
23.03.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX liegt im Plus (finanzen.ch)
|
23.03.26
|Delivery-Hero-CEO: Verkauf von Foodpanda Taiwan "guter Deal" (Dow Jones)
|
23.03.26
|Delivery Hero verkauft Essensliefergeschäft in Taiwan - Aktie steigt (AWP)
|
23.03.26
|EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)