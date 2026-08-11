Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Profitabler Delivery Hero-Einstieg?
|
11.08.2026 10:02:37
MDAX-Wert Delivery Hero-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Delivery Hero-Investment von vor 5 Jahren verloren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Delivery Hero-Investment verlieren können.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Delivery Hero-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 125.95 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 10’000 EUR in die Delivery Hero-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 79.397 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’951.97 EUR, da sich der Wert eines Delivery Hero-Anteils am 10.08.2026 auf 37.18 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 70.48 Prozent verringert.
Am Markt war Delivery Hero jüngst 11.40 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der Delivery Hero-Papiere an der Börse XETRA war der 30.06.2017. Der Erstkurs der Delivery Hero-Aktie belief sich damals auf 26.90 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Delivery Hero
Analysen zu Delivery Hero
|06.08.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Delivery Hero Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Delivery Hero Equal Weight
|Barclays Capital
|17.07.26
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Delivery Hero Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Delivery Hero Equal Weight
|Barclays Capital
|17.07.26
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|17.07.26
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.26
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|01.06.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.06.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Delivery Hero Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Delivery Hero Equal Weight
|Barclays Capital
|16.07.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI nach neuem Rekord auf Richtungssuche -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Verschiedene Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche ohne klare Richtung. Der deutsche Aktienmarkt verbucht unterdessen Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich uneins. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.