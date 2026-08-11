MDAX-Wert Delivery Hero-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Delivery Hero-Investment von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Delivery Hero-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 125.95 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 10’000 EUR in die Delivery Hero-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 79.397 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’951.97 EUR, da sich der Wert eines Delivery Hero-Anteils am 10.08.2026 auf 37.18 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 70.48 Prozent verringert.

Am Markt war Delivery Hero jüngst 11.40 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der Delivery Hero-Papiere an der Börse XETRA war der 30.06.2017. Der Erstkurs der Delivery Hero-Aktie belief sich damals auf 26.90 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch