Geheimnisverrat bei Hardware-Projekten: Apple-Aktie nach Klageeinreichung gegen OpenAI fester

Apple verklagt OpenAI, io Products und zwei Ex-Manager wegen Geheimnisverrats

Zwei frühere Mitarbeiter sollen Firmendaten kopiert und weitergegeben haben

Apple fordert Unterlassung, Herausgabe und Schadenersatz vor Gericht

Apple verklagt zwei frühere Spitzenmanager sowie OpenAI und dessen Hardwaretochter io Products wegen des mutmasslichen Diebstahls von Firmengeheimnissen rund um unangekündigte Hardwareprodukte. An der NASDAQ notierte das Papier zeitweise 1,32 Prozent höher bei 319,48 US-Dollar.

Ein Ingenieur, eine Sicherheitslücke, tausende Seiten

Kern der am Freitag beim US-Bundesgericht für den Northern District of California eingereichten Klage ist der frühere Apple-Ingenieur Chang Liu, acht Jahre lang als Senior System Electrical Engineer tätig, der im Januar 2026 zu OpenAI wechselte. Der Klageschrift zufolge nutzte Liu nach seinem Ausscheiden eine bis dahin unbekannte Authentifizierungslücke, um weiterhin auf Apples internes Netzwerk zuzugreifen, und lud dort dutzende vertrauliche Dateien herunter, darunter eine mehr als tausend Seiten umfassende technische Zusammenstellung zu Hauptplatinen. Eine noch bei Apple beschäftigte Kollegin soll er zudem angeleitet haben, wie sie Dateien kopieren kann, ohne die Sicherheitsabteilung zu alarmieren.

Vom Vorstellungsgespräch zum Datenabfluss

Die zweite zentrale Figur ist Tang Yew Tan, der laut Klageschrift 24 Jahre lang bei Apple beschäftigt war, zuletzt als Vice President of Product Design für iPhone und Apple Watch, und heute als Chief Hardware Officer bei OpenAI fungiert. Laut Klage nutzte Tan interne Apple-Projektcodenamen in Vorstellungsgesprächen, um Kandidaten gezielt vertrauliche Informationen zu entlocken, und forderte sie auf, physische Bauteile wie Batterien oder Platinen zu Interviews mitzubringen. Zudem soll Tan ein internes Apple-Dokument zu Sicherheitsabläufen beim Mitarbeiteraustritt an neue OpenAI-Mitarbeiter weitergegeben haben, damit diese Kontrollen beim eigenen Abgang umgehen können.

io Products als Bindeglied zu OpenAI

io Products, 2024 von Tan und weiteren früheren Apple-Führungskräften gegründet, wurde im Mai 2025 für rund 6,5 Milliarden US-Dollar von OpenAI übernommen und bildet seither dessen Hardwareeinheit. Nach Apples Darstellung handelten OpenAI und io als eine wirtschaftliche Einheit und nutzten das gestohlene Wissen auch gegenüber Apples Zulieferern, etwa um einen Partner über ein proprietäres Metallveredelungsverfahren zur Nutzung für OpenAI zu bewegen. OpenAI beschäftigt laut Klageschrift inzwischen über vierhundert ehemalige Apple-Mitarbeiter.

Warum der Fall für Apples Geheimnisschutz zählt

Für Apple steht in diesem Verfahren mehr auf dem Spiel als ein einzelner Streit mit einem Konkurrenten. Der Konzern stützt sein Hardwaregeschäft auf jahrzehntelang aufgebautes, geheim gehaltenes Wissen zu Fertigungsprozessen, Lieferantenbeziehungen und Produktentwicklung, das laut Klageschrift durch vertragliche, technische und physische Schutzmassnahmen abgesichert ist. Genau dieses System der Geheimhaltung ist die Grundlage für Apples Vorsprung bei neuen Produkten. Die Klage soll deshalb nicht nur Schadenersatz erwirken, sondern durch eine einstweilige Verfügung verhindern, dass Wettbewerber über abgeworbene Mitarbeiter weiterhin Zugriff auf dieses Wissen erhalten.

Apple verlangt von den Beklagten unter anderem die Sicherung von Beweismitteln, ein Verbot der weiteren Nutzung der Geheimnisse, die Rückgabe aller kopierten Unterlagen sowie Schadenersatz und bei Chang Liu und OpenAI zusätzlich Strafschadenersatz wegen vorsätzlichen Handelns. Zugleich stellt die Klageschrift klar, dass die bestehende kommerzielle Vereinbarung zwischen Apple und OpenAI zur Integration von ChatGPT in Apple Intelligence von dem Streit unberührt bleibt.

Als nächstes dürfte sich zeigen, ob Apple wie angekündigt kurzfristig einen Antrag auf eine einstweilige Verfügung stellt und wie OpenAI, io Products sowie die beiden Individualbeklagten auf die Vorwürfe erwidern.

Alexandra Hesse, Julia Walter, Martina Köhler, Redaktion finanzen.ch

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Der Ausgang des Verfahrens und mögliche finanzielle Folgen für die beteiligten Unternehmen sind zum jetzigen Zeitpunkt offen.