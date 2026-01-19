Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306

69.62
CHF
-2.04
CHF
-2.85 %
12:18:49
BRXC
19.01.2026 10:52:55

CTS Eventim Overweight

CTS Eventim
69.62 CHF -2.85%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat CTS Eventim auf "Overweight" belassen. Das Ticketvermarktungs- und Eventgeschäft des Unternehmens zeige weiter Robustheit, schrieb Marcus Diebel in einem am Montag vorliegenden Rückblick auf eine hauseigene Veranstaltung zur europäischen Internetbranche. Dank Europa-Auftritten internationaler Künstler sehe die Veranstaltungs-Pipeline für die kommenden Jahre gut aus. Diebel traut CTS prozentual zweistellige Wachstumsraten beim operativen Ergebnis (Ebitda) zu, was zu höheren Dividenden führen könnte. Zudem sei im Vergleich zu Konkurrent Live Nation die Bewertung günstig./gl/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2026 / 20:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: CTS Eventim Overweight
Unternehmen:
CTS Eventim 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
75.25 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
75.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu CTS Eventim

mehr Nachrichten

Analysen zu CTS Eventim

10:52 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.01.26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
14.01.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.01.26 CTS Eventim Buy Jefferies & Company Inc.
04.12.25 CTS Eventim Kaufen DZ BANK
mehr Analysen
