CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
CTS Eventim Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat CTS Eventim auf "Overweight" belassen. Das Ticketvermarktungs- und Eventgeschäft des Unternehmens zeige weiter Robustheit, schrieb Marcus Diebel in einem am Montag vorliegenden Rückblick auf eine hauseigene Veranstaltung zur europäischen Internetbranche. Dank Europa-Auftritten internationaler Künstler sehe die Veranstaltungs-Pipeline für die kommenden Jahre gut aus. Diebel traut CTS prozentual zweistellige Wachstumsraten beim operativen Ergebnis (Ebitda) zu, was zu höheren Dividenden führen könnte. Zudem sei im Vergleich zu Konkurrent Live Nation die Bewertung günstig./gl/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Overweight
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
75.25 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
75.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu CTS Eventim
|
16.01.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
16.01.26
|Handel in Frankfurt: MDAX leichter (finanzen.ch)
|
16.01.26
|MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CTS Eventim-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
15.01.26
|Eventim: Pandemie - Vergleich mit Verbraucherschutz bringt 20-Euro-Gutschein für Sammelkläger (Spiegel Online)
|
06.01.26
|MDAX aktuell: MDAX klettert schlussendlich (finanzen.ch)
|
06.01.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX liegt am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
02.01.26
|MDAX-Titel CTS Eventim-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CTS Eventim von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
31.12.25
|Die Expertenmeinungen zur CTS Eventim-Aktie im Dezember 2025 (finanzen.net)
Analysen zu CTS Eventim
|10:52
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK
|10:52
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK
|10:52
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK
|10.09.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|26.05.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|20.02.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|22.11.24
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|23.08.24
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|CTS Eventim
|69.84
|-2.55%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:29
|
JP Morgan Chase & Co.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|11:17
|
Barclays Capital
Renault Overweight
|11:01
|
Barclays Capital
Volkswagen Overweight
|11:00
|
Barclays Capital
BMW Underweight
|10:59
|
Barclays Capital
Mercedes-Benz Group Equal Weight
|10:58
|
Barclays Capital
Porsche Automobil Underweight
|10:57
|
Barclays Capital
Porsche vz. Underweight