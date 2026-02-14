Wie viel Verlust ein Investment in Hedera von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Anzeige

Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Hedera kostete gestern vor 5 Jahren 0.3908 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 25’587.10 HBAR. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’526.79 USD, da sich der Wert eines Coins am 13.02.2026 auf 0.098752 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 74.73 Prozent gleich.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 05.02.2026 erreicht und liegt bei 0.078263 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Hedera am 27.07.2025 bei 0.2914 USD.

Redaktion finanzen.net