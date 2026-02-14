|Langfristige Anlage
|
14.02.2026 19:43:08
Wie viel Verlust ein Investment in Hedera von vor 5 Jahren eingebracht hätte
So viel hätten Anleger mit einer frühen Investition in Hedera verlieren können.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Hedera kostete gestern vor 5 Jahren 0.3908 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 25’587.10 HBAR. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’526.79 USD, da sich der Wert eines Coins am 13.02.2026 auf 0.098752 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 74.73 Prozent gleich.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 05.02.2026 erreicht und liegt bei 0.078263 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Hedera am 27.07.2025 bei 0.2914 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|52’798.57284
|3.67%
|Handeln
|Vision
|0.03989
|0.63%
|Handeln
|Ethereum
|1’572.23418
|4.89%
|Handeln
|Ripple
|1.07439
|2.52%
|Handeln
|Solana
|64.89820
|7.72%
|Handeln
|Cardano
|0.20904
|2.83%
|Handeln
|Polkadot
|1.02320
|3.80%
|Handeln
|Chainlink
|6.76352
|4.65%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|1.83%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|3.28%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/