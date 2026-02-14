Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’626 0.7%  SPI 18’763 0.5%  Dow 49’501 0.1%  DAX 24’915 0.3%  Euro 0.9122 -0.1%  EStoxx50 5’985 -0.4%  Gold 5’043 2.5%  Bitcoin 52’928 3.9%  Dollar 0.7677 -0.2%  Öl 67.7 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Facebook-Konzern Meta erwägt Gesichtserkennung in seinen Brillen
Aktien von Euronext und Deutsche Börse im Fokus: Boujnah bringt Zusammenarbeit ins Spiel
Ohne BioNTech-Aktie: Diese Biotech-Aktien empfehlen Analysten für 2026
Tesla-Aktie im Fokus: Wedbush sieht Integration mit SpaceX und xAI kommen
Krypto jenseits von Bullen- und Bärenmärkten: Experte erklärt die Dynamik
Suche...
eToro entdecken
Langfristige Anlage 14.02.2026 19:43:08

Wie viel Verlust ein Investment in Hedera von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Wie viel Verlust ein Investment in Hedera von vor 5 Jahren eingebracht hätte

So viel hätten Anleger mit einer frühen Investition in Hedera verlieren können.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Hedera kostete gestern vor 5 Jahren 0.3908 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 25’587.10 HBAR. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’526.79 USD, da sich der Wert eines Coins am 13.02.2026 auf 0.098752 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 74.73 Prozent gleich.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 05.02.2026 erreicht und liegt bei 0.078263 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Hedera am 27.07.2025 bei 0.2914 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zum BTC-USD Währungsrechner
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs
Alle Krypto-News im Überblick

Bildquelle: Akif CUBUK / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall