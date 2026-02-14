|Anlage unter der Lupe
|
14.02.2026 19:43:08
So viel hätten Anleger mit einem Investment in Toncoin von vor 5 Jahren verloren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Toncoin-Investment verlieren können.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Am 23.12.2021 kostete Toncoin 3.508 USD. Bei einem TON-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 285.06 Toncoin. Da sich der TON-USD-Kurs gestern auf 1.456 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 414.99 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 58.50 Prozent verringert.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 bei 1.263 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 4.105 USD und wurde am 31.03.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|52’798.57284
|3.67%
|Handeln
|Vision
|0.03989
|0.63%
|Handeln
|Ethereum
|1’572.23418
|4.89%
|Handeln
|Ripple
|1.07439
|2.52%
|Handeln
|Solana
|64.89820
|7.72%
|Handeln
|Cardano
|0.20904
|2.83%
|Handeln
|Polkadot
|1.02320
|3.80%
|Handeln
|Chainlink
|6.76352
|4.65%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|1.83%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|3.28%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/