So viel hätten Anleger mit einem Investment in Toncoin von vor 5 Jahren verloren

Am 23.12.2021 kostete Toncoin 3.508 USD. Bei einem TON-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 285.06 Toncoin. Da sich der TON-USD-Kurs gestern auf 1.456 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 414.99 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 58.50 Prozent verringert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 bei 1.263 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 4.105 USD und wurde am 31.03.2025 erreicht.

