Krypto-Investment 15.02.2026 19:43:08

Wie viel Verlust eine Worldcoin-Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Wie viel Verlust eine Worldcoin-Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Das wäre der Verlust bei einer frühen Investition in Worldcoin gewesen.

Vor 1 Jahr war ein Worldcoin 1.295 USD wert. Bei einer Investition von 1’000 USD in WLD zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 772.28 Worldcoin. Das Investment hätte nun einen Wert von 330.64 USD, da sich der Wert von Worldcoin am 14.02.2026 auf 0.4281 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 66.94 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 05.02.2026 erreicht und liegt bei 0.3458 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 09.09.2025 bei 1.939 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com
