|Investition im Fokus
|
15.02.2026 19:43:08
Wie viel Verlust eine Investition in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 3 Jahren eingebracht hätte
Diesen Fehlbetrag hätte ein frühes Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) gebracht.
Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wurde am 14.02.2023 zu einem Wert von 1.259 USD gehandelt. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in POL investierten, hätten nun 794.16 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) im Portfolio. Mit dem POL-USD-Kurs vom 14.02.2026 gerechnet (0.1093 USD), wäre die Investition nun 86.77 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 91.32 Prozent verringert.
Am 11.02.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.088865 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 0.3260 USD und wurde am 16.02.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
