NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Covestro von 60 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Counihan passte sein Kursziel in einer am Freitag vorliegenden Studie an die mögliche Übernahmeofferte des Ölkonzerns Adnoc von 62 Euro an, obwohl er seine operativen Gewinnschätzungen (Ebitda) im Schnitt um zwei Prozent kürzte. Der Adnoc-Deal mit einem möglichen Vollzug sei der Dreh- und Angelpunkt der Story./tih/mis;