NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Commerzbank von 14,25 auf 16,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Sie rechne nun mit einer besseren Entwicklung der Kapitalrenditen des Geldhauses, gestützt von Kapitalausschüttungen, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/he;