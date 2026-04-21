Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001
Commerzbank Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Aktie der Commerzbank von "Sector Perform" auf "Outperform" mit dem Zusatz "Speculative Risk" hochgestuft. Das Kursziel wurde von 37 auf 43 Euro angehoben. Analystin Anke Reingen erwartet laut einer am Dienstag vorliegenden Studie, dass das Finanzinstitut seine Eigenkapitalrendite langfristig steigern wird. Zudem sollte das Interesse der italienischen Unicredit an einer Übernahme der Commerzbank das Potenzial unterstreichen. Entweder die Commerzbank erziele die erwarteten Ergebnisse aus eigener Kraft, was zu einer weiteren Neubewertung der Aktie führen werde, oder die Unicredit werde die Gelegenheit zur Übernahme nutzen und so den Aktienkurs stützen./ck/rob/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Commerzbank Outperform
|
Unternehmen:
Commerzbank
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
43.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
36.28 €
|
Abst. Kursziel*:
18.52%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
36.36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.26%
|
Analyst Name::
Anke Reingen
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Commerzbank
Analysen zu Commerzbank
|08:30
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|20.04.26
|Commerzbank Overweight
|Barclays Capital
|16.04.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|09.04.26
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|17.03.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
