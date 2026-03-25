Coca-Cola 62.08 CHF 4.06% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Coca-Cola mit einem Kursziel von 87 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Das starke Quartal untermauere seine Einschätzung, dass Coca-Cola besser mit dem schwierigen Umfeld zurechtkomme als die meisten anderen, schrieb Nik Modi am Dienstag nach Zahlen./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 07:39 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 07:39 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.