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28.04.2026 14:05:05
Coca-Cola Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Coca-Cola mit einem Kursziel von 87 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Das starke Quartal untermauere seine Einschätzung, dass Coca-Cola besser mit dem schwierigen Umfeld zurechtkomme als die meisten anderen, schrieb Nik Modi am Dienstag nach Zahlen./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 07:39 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 07:39 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 07:39 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Outperform
|
Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 87.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 75.44
|
Abst. Kursziel*:
15.32%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 79.99
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.76%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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