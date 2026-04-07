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Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704

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07.04.2026 09:12:37

Carl Zeiss Meditec Neutral

Carl Zeiss Meditec
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 36 auf 31 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aktien der Jenaer seien der europäischen Healthcare-Branche im bisherigen Jahresverlauf weit hinterhergehinkt, schrieb Richard Felton am Dienstag. Die Korrekturen der Markterwartungen schienen zwar zunächst beendet zu sein, langfristig blieben jedoch einige Fragen offen. Die Aktien könnten allerdings positiv reagieren, wenn das Management den Bericht zum zweiten Quartal zur Präsentation strukturellen Einsparpotenzials und einer Portfolio-Rationalisierung nutze./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 06:44 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Neutral
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
31.00 €
Rating jetzt:
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Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Richard Felton 		KGV*:
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