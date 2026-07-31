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Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333

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Phase-III-Studie 31.07.2026 13:54:36

Novo Nordisk-Aktie im Sinkflug: Entwicklungsfehlschlag für mögliches Herzmedikament

Novo Nordisk-Aktie im Sinkflug: Entwicklungsfehlschlag für mögliches Herzmedikament

Der Wirkstoff Ziltivekimab von Novo Nordisk hat in einer zulassungsrelevanten Phase-III-Studie nicht die erhoffte Risikoreduzierung für schwere Notfälle des Herz-Kreislaufsystems gezeigt.

Novo Nordisk
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Obwohl Ziltivekimab die erwartete biologische Wirkung zeigte, führte dies nicht zu Vorteilen hinsichtlich schweren kardiovaskulärer Ereignisse, sagte Martin Holst, Entwicklungschef des dänischen Pharmakonzerns laut einer Mitteilung vom Freitag. Der Ausblick für den um Sondereffekte bereinigten operativen Gewinn 2026 bleibe zwar bestehen, doch müsse im dritten Quartal nun eine nicht barmittelwirksame Wertberichtigung verbucht werden, hiess es weiter vom Unternehmen. Die Novo Nordisk fällt an ihrem Heimatmarkt in Dänemark zeitweise um 8,90 Prozent auf 301,45 DKK.

/mis/jha/

BAGSVARD (awp international)

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Eli Lilly im Fadenkreuz: Novo Nordisk klagt wegen mutmaßlich irreführender Werbeaussagen

Bildquelle: Novo Nordisk
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