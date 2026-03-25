NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Cancom nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die zuvor veröffentlichen Eckdaten seien bestätigt worden, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In einem schwierigen Jahr habe der IT-Dienstleister große Anstrengungen auf sich genommen, um die Kostenbasis zu verbessern. Die Entwicklung im Schlussquartal sei positiv, wohl auch wegen einer eingeleiteten Erholung im öffentlichen Sektor in Deutschland. In den Prognosen des Unternehmens sieht er keine größeren Überraschungen./rob/tih/niw;