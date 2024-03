NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Brenntag von 72 auf 74 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Auf kurze Sicht gebe es trotz einer verbesserten Nachfrage doch Abwärtsrisiken hinsichtlich der Ergebnisse des Chemikalienhändlers, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Management habe auf ihn einen vorsichtigen Eindruck gemacht mit Blick auf die Bruttogewinne je abgesetzter Einheit./bek;