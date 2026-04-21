BP Aktie 844183 / GB0007980591
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BP Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BP auf "Neutral" mit einem Kursziel von 600 Pence belassen. Die Raffinierung von Rohöl sei durch steigende Inputkosten aufgrund der angespannten Lage an den physischen Ölmärkten und der Inflation bei Energie- und Frachtkosten unter Druck geraten, schrieb Matthew Lofting in einer am Dienstag vorliegenden Studie zur europäischen Ölbranche. Dass die europäischen Margentrends hinter denen anderer Regionen zurückblieben, deute auf Schwierigkeiten bei der Kostenweitergabe an die Verbraucher hin. Sollten sich die Spannungen zwischen den Ölpreisprämien und der Nachfrage verschärfen, wären Unternehmen mit einer längeren vorgelagerten Ölproduktion im Verhältnis zur Raffineriekapazität für die nächste Phase der Gewinnüberarbeitungen (EPS) am besten positioniert. Vor allem Eni und Shell sollten profitieren./ck/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Neutral
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
6.00 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
5.61 £
|
Abst. Kursziel*:
6.97%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
5.59 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.26%
|
Analyst Name::
Matthew Lofting
|
KGV*:
-
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|JP Morgan Chase & Co.
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|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.26
|BP Buy
|UBS AG
|14.04.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|JP Morgan Chase & Co.
|14.04.26
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|14.04.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
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|18.03.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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