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Boeing Aktie 913253 / US0970231058

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28.04.2026 12:34:14

Boeing Outperform

Boeing
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 298 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der Quartalsbericht sei unspannend gewesen, schrieb Douglas Harned am Montagabend. Die Erholung halte an./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 22:17 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 22:17 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Douglas S. Harned 		KGV*:
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