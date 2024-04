ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Analyst Gavin Parsons passte sein Bewertungsmodell für den Luftfahrtkonzern an die Flugzeugauslieferungen im ersten Quartal sowie an die jüngsten Flugdaten der Passagier- und Transportmaschinen von Boeing an. Für die Jahre 2024 bis 2027 habe er seine Free-Cashflow-Prognosen reduziert, schrieb der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/gl;